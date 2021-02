GF Vip 5, Alfonso Signorini sbugiardato in diretta: spunta la verità sui topi in casa (Di martedì 16 febbraio 2021) A quanto pare la presenza dei topi al Grande Fratello VIP 5 è una notizia veritiera e durante la 40esima puntata in diretta Alfonso Signorini ha avuto a conferma da parte di un’ex gieffina. Un vero e proprio mistero che ha iniziato a destare scandalo dopo il video circolato in rete in cui si vede un presunto topo saltare dal letto di Tommaso Zorzi. Tutti erano sicuri che quello fosse un piccolo roditore, anche perché non sarebbe stato l’unico. Tuttavia, durante l’ultima diretta, il conduttore del GF VIP 5 ha parlato con la produzione e ha smentito le voci. Ma le cose staranno davvero così? A intervenire è stata Patrizia De Blanck. GF VIP 5: l’ennesimo topo nella casa? In queste ore, una ripresa della stanza blu del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza parole. Le telecamere, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 febbraio 2021) A quanto pare la presenza deial Grande Fratello VIP 5 è una notizia veritiera e durante la 40esima puntata inha avuto a conferma da parte di un’ex gieffina. Un vero e proprio mistero che ha iniziato a destare scandalo dopo il video circolato in rete in cui si vede un presunto topo saltare dal letto di Tommaso Zorzi. Tutti erano sicuri che quello fosse un piccolo roditore, anche perché non sarebbe stato l’unico. Tuttavia, durante l’ultima, il conduttore del GF VIP 5 ha parlato con la produzione e ha smentito le voci. Ma le cose staranno davvero così? A intervenire è stata Patrizia De Blanck. GF VIP 5: l’ennesimo topo nella? In queste ore, una ripresa della stanza blu del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza parole. Le telecamere, ...

Chiara_Bonati : La mia opinione sulla puntata del #GfVip di ieri, in allegato la morbosità di #Alfonso ? - DSpettacolo : Al GF Vip Giuliano Condorelli diffida la sua Rosalinda Cannavò e Alfonso Signorini di parlare ancora di lui in tras… - gossipnewitalia : La puntata numero 40 della quinta edizione del Grande Fratello Vip, noto reality di Canale 5, è andata in onda ieri… - zazoomblog : GF Vip Alfonso Signorini costretto a fermarsi in diretta: “Mai vista una cosa del genere che imbarazzo” - #Alfonso… - infoitcultura : Alfonso Signorini spiazza Rosalinda al GF Vip: “Giuliano ci ha diffidati” -