Far East Film Festival di Udine torna in presenza! (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Far East Film Festival di Udine tornerà in presenza! Dopo l’edizione digitale della scorsa estate, infatti, dall’11 al 19 giugno il Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” accoglierà la crema del cinema asiatico, nonché i suoi cultori, con l’aiuto di misure di prevenzione sanitaria. Sarà inoltre aperto anche il cinema Visionario, appena restaurato ed ampliato, seconda sede storica del Festival. Rimarrà “l’eredità” degli accomodamenti dell’anno passato, attraverso la possibilità di mostrare i Film su una piattaforma online. L’annuncio delle date è stato accompagnato dalla splendida illustrazione di Martina Sobacchi, che riprende una scena del celeberrimo e visualmente stupefacente In The Mood For Love, di Wong Kar Wai. L’iconico Film del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Farditornerà inDopo l’edizione digitale della scorsa estate, infatti, dall’11 al 19 giugno il Teatro Nuovo “Giovanni da” accoglierà la crema del cinema asiatico, nonché i suoi cultori, con l’aiuto di misure di prevenzione sanitaria. Sarà inoltre aperto anche il cinema Visionario, appena restaurato ed ampliato, seconda sede storica del. Rimarrà “l’eredità” degli accomodamenti dell’anno passato, attraverso la possibilità di mostrare isu una piattaforma online. L’annuncio delle date è stato accompagnato dalla splendida illustrazione di Martina Sobacchi, che riprende una scena del celeberrimo e visualmente stupefacente In The Mood For Love, di Wong Kar Wai. L’iconicodel ...

kariuki74 : Al di fuori del 'Paradiso' EU si costruisce, si genera sviluppo con investimenti e infrastrutture Il baricentro del… - bee_nieee : to be fair solo dice 'far east' xd pero mei tiene lo mismo so i guess - Cinecorriere : Far East Film Festival 23, dall’11 al 19 giugno il meglio del cinema asiatico è a Udine - OlderGf : L'Ucraina diffida del vaccino #SputnikV e mette in guardia l'UE, mentre rinnova al presidente Biden la richiesta di… - CinemApp_Cinema : Il Festival di Udine sul cinema asiatico annuncia la nuova edizione, dall'11 al 19 giugno. In presenza, compatibilm… -