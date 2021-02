Elisabetta Canalis si vaccina: privilegiata? (Di martedì 16 febbraio 2021) Elisabetta Canalis si vaccina contro il Covid negli Stati Uniti, posta la foto sul suo profilo Instagram e poco dopo scoppia la polemica. I suoi follower l’accusano di essere una privilegiata Pioggia di critiche su Elisabetta Canalis. L’ex velina mora di Striscia la notizia è finita nell’occhio del ciclone in America, dove vive, dopo aver postato sui social una foto che la ritrae mentre si sta vaccinando contro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 febbraio 2021)sicontro il Covid negli Stati Uniti, posta la foto sul suo profilo Instagram e poco dopo scoppia la polemica. I suoi follower l’accusano di essere unaPioggia di critiche su. L’ex velina mora di Striscia la notizia è finita nell’occhio del ciclone in America, dove vive, dopo aver postato sui social una foto che la ritrae mentre si stando contro Articolo completo: dal blog SoloDonna

