Covid Marche, Ancona zona rossa: dal 17 febbraio limiti agli spostamenti (Di martedì 16 febbraio 2021) Nuove restrizioni per contenere la pandemia da coronavirus nel territorio delle Marche. Da domani 17 febbraio alle ore 8 fino alle ore 24 di sabato sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, salvi spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 febbraio 2021) Nuove restrizioni per contenere la pandemia da coronavirus nel territorio delle. Da domani 17alle ore 8 fino alle ore 24 di sabato sono limitati glida e per la provincia di, salviper comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

