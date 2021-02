Covid e mascherine | il laboratorio Univpm Labc 19 protagonista nella lotta alla pandemia

fattoquotidiano : Covid, l’appello al governo: “Misure restrittive, mascherine ffp2 obbligatorie, screening dei tamponi per individua… - repubblica : Draghi e il suoi 23 ministri hanno giurato al Quirinale. Mascherine e nessuna stretta di mano: è la prima cerimonia… - LaStampa : ??E' nato il #governo Draghi: i 23 ministri hanno giurato, poi la foto di gruppo ai tempi del #Covid_19, distanziati… - mauro1977c : Bellissime mascherine d'acquistare Fantasy - istitutomasotto : L’espressione è riferita al candore e alla purezza di un angelo. Questa immagine rievoca i medici, gli infermieri e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mascherine

... uso dellee igiene delle mani "non proseguano o siano addirittura rafforzate, nei prossimi mesi si può prevedere un aumento significativo dei casi e dei decessi correlati al- 19", ...... l'emergere delle nuove varianti del- 19, soprattutto quella inglese e quella sudafricana. ... È obbligatorio l'uso dellenei mezzi di trasporti, nei negozi alimentari e supermercati. ...Preoccupa variante inglese, ma basta stringere ‘galateo’ già noto” ROMA (DIRE) – Vaccinare quante piu’ persone possibili, e in fretta, per arrivare a vivere un’estate ‘serena’, senza pero’ ripetere l’ ...NAPOLI – Uber supporta la campagna di vaccinazione a Napoli mettendo a disposizione, a partire da oggi, mille corse gratuite per aiutare le persone più vulnerabili a ricevere in maniera veloce, agevol ...