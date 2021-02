Australian Open 2021, Serena Williams: “Ora mi concentro nuovamente sui miei punti di forza” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “I movimenti in campo sono sempre stati una mia forza, per me è più naturale muovermi che non farlo. Quindi si è semplicemente trattato di ritrovare quelle sensazioni. Sono contenta di esser tornata a farlo e di aver rimesso questo aspetto nel mio gioco. Credo che mi stavo concentrando più su altre cose che non su quelli che sono davvero i miei punti di forza”. Queste le dichiarazioni di Serena Williams dopo la netta vittoria su Simona Halep a proposito del suo stato di forma. La statunitense è certa di essere “tornata a concentrarsi sulle mie qualità e punti di forza“. Ma sull’assenza di pubblico: “La cosa ha un doppio risvolto per me perché mi piace avere le persone presenti, ma allo stesso tempo è anche bello non averle perché quando ci sono c’è più ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “I movimenti in campo sono sempre stati una mia, per me è più naturale muovermi che non farlo. Quindi si è semplicemente trattato di ritrovare quelle sensazioni. Sono contenta di esser tornata a farlo e di aver rimesso questo aspetto nel mio gioco. Credo che mi stavo concentrando più su altre cose che non su quelli che sono davvero idi”. Queste le dichiarazioni didopo la netta vittoria su Simona Halep a proposito del suo stato di forma. La statunitense è certa di essere “tornata a concentrarsi sulle mie qualità edi“. Ma sull’assenza di pubblico: “La cosa ha un doppio risvolto per me perché mi piace avere le persone presenti, ma allo stesso tempo è anche bello non averle perché quando ci sono c’è più ...

