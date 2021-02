Australian Open 2021 | programma | orari e ordine di gioco di mercoledì 17 febbraio

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ildi17agli. Seconda giornata di quarti di finale a Melbourne, si parte alle ore 1.00 italiane con la sfida tra Barty e Muchova, segue il derby americano tra Pegula e Brady. Un altro derby, questa volta russo tra Rublev e Medvedev, andrà in scena non prima delle 5. Infine, il big match si disputerà nella sessione serale: a sfidarsi saranno Tsitsipas e Nadal. Di seguito ilDI17(ORA ITALIANA) Rod Laver Arena non prima delle ore 1 – Barty vs Muchova non prima delle ore 3 – Pegula vs Brady non prima delle ore 5 – Rublev vs Medvedev non prima delle ore 9.30 – Tsitsipas vs Nadal SportFace.