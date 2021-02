Asse Pd-M5s-Leu. I leader cercano di creare una 'rete' per Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Si muovono i leader politici per creare una rete a sostegno del governo Draghi. Zingaretti ieri ha visto il segretario della Lega, Salvini. Oggi durante la riunione del comitato politico del Pd ha spiegato di aver sentito anche FI e altri leader della maggioranza; l'ex ministro dell'Interno oggi ha visto Gelmini e Giovannini, anche Berlusconi avrebbe avuto - sempre secondo quanto viene riferito - dei colloqui per puntellare la maggioranza. E così in privato si sarebbero mossi Iv e M5s. Insomma la 'nave Draghi', con il discorso programmatico che domani farà in Senato e che - riferiscono altre fronti della maggioranza - punterà al 2023, è pronta per salpare. Al momento non sarebbe prevista una sorta di camera di compensazione come luogo di confronto, anche se Forza Italia ha già ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Si muovono ipolitici perunaa sostegno del governo. Zingaretti ieri ha visto il segretario della Lega, Salvini. Oggi durante la riunione del comitato politico del Pd ha spiegato di aver sentito anche FI e altridella maggioranza; l'ex ministro dell'Interno oggi ha visto Gelmini e Giovannini, anche Berlusconi avrebbe avuto - sempre secondo quanto viene riferito - dei colloqui per puntellare la maggioranza. E così in privato si sarebbero mossi Iv e M5s. Insomma la 'nave', con il discorso programmatico che domani farà in Senato e che - riferiscono altre fronti della maggioranza - punterà al 2023, è pronta per salpare. Al momento non sarebbe prevista una sorta di camera di compensazione come luogo di confronto, anche se Forza Italia ha già ...

