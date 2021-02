Ambra Angiolini al fianco dei giovani contro i disturbi alimentari (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo aver raccontato nel suo libro ' InFame ' la sua battaglia contro i disturbi alimentari , Ambra Angiolini ha deciso di fare di più: l'artista, grazie all'incontro con la consigliera regionale Simona... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo aver raccontato nel suo libro ' InFame ' la sua battagliaha deciso di fare di più: l'artista, grazie all'incon la consigliera regionale Simona...

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: nuova legge in Lombardia

Da oggi la Lombardia ha una nuova legge per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Testimonial d'eccezione Ambra Angiolini .

«Bisogna ridare un peso e una forma giusta a quello che davvero conta, facendo venire fuori la bellezza che c’è in ciascuno di noi e facendo crescere l’autostima personale –ha detto Ambra Angiolini, ...

