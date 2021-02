Vaccini, le somministrazioni superano quota 3 milioni. Hanno ricevuto la seconda dose 1.288.023 persone che ora sono protette dal virus (Di martedì 16 febbraio 2021) Raggiunta e superata la soglia delle 3 milioni di somministrazioni di vaccino anti Coronavirus. L’ultimo aggiornamento del governo sul portale dedicato parla di 3.044.535 dosi iniettate. Ad essere realmente vaccinate, e dunque ad avere ricevuto anche la seconda dose, sono 1.288.023 persone. Si tratta di individui che è possibile considerare protetti dal contagio dell’infezione. Fino a questo momento, a due mesi dall’inizio della campagna vaccinale, 1.918.301 sono le donne alle quali è stata somministrata almeno una dose; gli uomini sono invece 1.126.234. Per quanto riguarda le categorie che Hanno diritto di ricevere in via prioritaria il siero anti Covid la situazione è arrivata a ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) Raggiunta e superata la soglia delle 3didi vaccino anti Corona. L’ultimo aggiornamento del governo sul portale dedicato parla di 3.044.535 dosi iniettate. Ad essere realmente vaccinate, e dunque ad avereanche la1.288.023. Si tratta di individui che è possibile considerare protetti dal contagio dell’infezione. Fino a questo momento, a due mesi dall’inizio della campagna vaccinale, 1.918.301le donne alle quali è stata somministrata almeno una; gli uominiinvece 1.126.234. Per quanto riguarda le categorie chediritto di ricevere in via prioritaria il siero anti Covid la situazione è arrivata a ...

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 2.978.284 Di cui prime dosi: 1.707.749 Di cu… - Open_gol : Raggiunta e superata la soglia delle 3 milioni di somministrazioni di vaccino anti Coronavirus. Gli ultimi dati?? - ugodiluca : RT @IlFriuli: Vaccini anti-Covid, Fvg al lavoro per inserire i disabili tra le priorità. @Riccardi_FVG ha assunto l'impegno a far partire… - filotesa : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 2.978.284 Di cui prime dosi: 1.707.749 Di cui seconde… - Andrea0606061 : @camstork @Walter82188132 @vannisdf @Dario_Donato @GuidoCrosetto Il discorso è sull'efficienza della somministrazio… -