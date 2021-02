Stop sci, Zaia: “Imbarazzante, serve cambio passo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Luca Zaia definisce “Imbarazzante” lo Stop fino al 5 marzo dello sci deciso all’ultimo momento e chiede al governo Draghi “un cambio di passo”. “Sia chiaro che i veneti il senso di responsabilità ce l’hanno nel midollo spinale: prima viene la salute. Però, è raccapricciante e Imbarazzante un’ordinanza sullo sci emanata quattro ore prima della possibilità di riaprire le piste da sci”, è il duro j’accuse che il presidente del Veneto ha lanciato oggi nel corso del consueto punto stampa. “Perché -ha spiegato- avremmo anche potuto fare un ‘deblocage’ visto che abbiamo le piste da sci illuminate avremmo potuto riaprire le piste da sci dalla mezzanotte”, ha aggiunto Zaia. “In via prudenziale ho fatto un’ordinanza di riapertura dal 17 febbraio -ha quindi ricordato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lucadefinisce “” lofino al 5 marzo dello sci deciso all’ultimo momento e chiede al governo Draghi “undi”. “Sia chiaro che i veneti il senso di responsabilità ce l’hanno nel midollo spinale: prima viene la salute. Però, è raccapricciante eun’ordinanza sullo sci emanata quattro ore prima della possibilità di riaprire le piste da sci”, è il duro j’accuse che il presidente del Veneto ha lanciato oggi nel corso del consueto punto stampa. “Perché -ha spiegato- avremmo anche potuto fare un ‘deblocage’ visto che abbiamo le piste da sci illuminate avremmo potuto riaprire le piste da sci dalla mezzanotte”, ha aggiunto. “In via prudenziale ho fatto un’ordinanza di riapertura dal 17 febbraio -ha quindi ricordato ...

fattoquotidiano : Piste da sci, ecco perché Speranza ha deciso lo stop in extremis con il via libera di Draghi - Agenzia_Ansa : #Sci 'La Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così… - MediasetTgcom24 : Sci, impianti di Piana di Vigezzo aprono nonostante lo stop #pianadivigezzo - edn__ : RT @MediasetTgcom24: Sci, impianti di Piana di Vigezzo aprono nonostante lo stop #pianadivigezzo - cacciaramarri : RT @Agenzia_Ansa: #Sci 'La Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così lo ab… -