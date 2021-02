Stefania Orlando, la sua verità su Maria Teresa Ruta: “Mi dispiace più per lei” (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’addio shock – non ce ne voglia Barbara d’Urso – seguito dalle lacrime della sua migliore amica e l’attacco garibaldino de “l’amico vero” (cit.). A distanza di giorni l’eliminazione di Maria Teresa Ruta tiene ancora banco nelle dinamiche del Grande Fratello Vip 5, che si avvia alla sua conclusione nella giornata di lunedì 1° marzo. Oggi andrà in onda la prima puntata senza la Ruta in nomination o semplicemente seduta nel divano blu in attesa del collegamento con Alfonso Signorini e lo studio centrale. Un’eliminazione che ha scatenato il putiferio contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, colpevoli – secondo gli accusatori – di aver nominato la loro amica dopo l’affair Baccini, nomination che poi le è costata l’addio a un passo dalla finale. A 24 ore dall’inevitabile confronto in ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’addio shock – non ce ne voglia Barbara d’Urso – seguito dalle lacrime della sua migliore amica e l’attacco garibaldino de “l’amico vero” (cit.). A distanza di giorni l’eliminazione ditiene ancora banco nelle dinamiche del Grande Fratello Vip 5, che si avvia alla sua conclusione nella giornata di lunedì 1° marzo. Oggi andrà in onda la prima puntata senza lain nomination o semplicemente seduta nel divano blu in attesa del collegamento con Alfonso Signorini e lo studio centrale. Un’eliminazione che ha scatenato il putiferio contro Tommaso Zorzi e, colpevoli – secondo gli accusatori – di aver nominato la loro amica dopo l’affair Baccini, nomination che poi le è costata l’addio a un passo dalla finale. A 24 ore dall’inevitabile confronto in ...

