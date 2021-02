Spezia, il report di oggi: Nzola e Piccoli di nuovo in gruppo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco il report sulla seduta odierna di allenamento dello Spezia:“Reduci vittoria casalinga contro il Milan e dal giorno di riposo concesso da mister Italiano, lo Spezia si è ritrovato questo pomeriggio sul terreno del “Comunale” di Follo, per iniziare a preparare la sfida alla Fiorentina, in programma venerdì a Firenze. Lavoro di scarico per i titolari della sfida di sabato, mentre il resto del gruppo ha svolto un riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni tattiche e partitelle. Ottime notizie dall’infermeria, con Nzola e Piccoli tornati a svolgere l’intera seduta con i compagni, mentre proseguono a passo spedito anche i recuperi di Ferrer, Farias e Terzi, con lo spagnolo al lavoro con il preparatore atletico Ivano Tito in vista dell’imminente reinserimento in ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco ilsulla seduta odierna di allenamento dello:“Reduci vittoria casalinga contro il Milan e dal giorno di riposo concesso da mister Italiano, losi è ritrovato questo pomeriggio sul terreno del “Comunale” di Follo, per iniziare a preparare la sfida alla Fiorentina, in programma venerdì a Firenze. Lavoro di scarico per i titolari della sfida di sabato, mentre il resto delha svolto un riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni tattiche e partitelle. Ottime notizie dall’infermeria, contornati a svolgere l’intera seduta con i compagni, mentre proseguono a passo spedito anche i recuperi di Ferrer, Farias e Terzi, con lo spagnolo al lavoro con il preparatore atletico Ivano Tito in vista dell’imminente reinserimento in ...

sportli26181512 : Spezia, il report UFFICIALE: buone notizie da Nzola: Lo Spezia può sorridere: nell'allenamento odierno, infatti, Nz… - Inter_Report : Sementara itu..... Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 AC Milan Next Inter vs Lazio I Love this game ?????? - GoalItalia : MATCH REPORT - #SpeziaMilan 2-0: incredibile al 'Picco', Maggiore e Bastoni stendono il Diavolo ?? - milanmagazine_ : DIRETTA ONLINE - Serie A, Spezia-Milan: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Spezia-Milan: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -