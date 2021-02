Sci: Meloni, ‘montagna fa parte di identità italiana, non sia umiliata’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Chi sostiene che lo sci è un’attività sacrificabile ignora che il turismo invernale è un asset economico insostituibile e non si rende conto che per tanti territori è l’unica fonte di ricchezza e occupazione. Chi vive e lavora in montagna merita rispetto, va sostenuto nell’accesso ai servizi e chiede che lo Stato sia un alleato per favorire residenzialità, combattere lo spopolamento e rilanciare l’imprenditorialità”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Chi sostiene che lo sci è un’attività sacrificabile ignora che il turismo invernale è un asset economico insostituibile e non si rende conto che per tanti territori è l’unica fonte di ricchezza e occupazione. Chi vive e lavora in montagna merita rispetto, va sostenuto nell’accesso ai servizi e chiede che lo Stato sia un alleato per favorire residenzialità, combattere lo spopolamento e rilanciare l’imprenditorialità”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

FratellidItalia : Covid, #Meloni: Rinvio riapertura piste da sci è mazzata finale per operatori, Governo tratta italiani come sudditi… - rocmvv : Sci: Meloni,turismo invernale asset economico insostituibile - zazoomblog : Sci: Meloni montagna fa parte di identità italiana non sia umiliata - #Meloni #montagna #parte #identità - vincenzoglave : RT @Libero_official: Il durissimo attacco della #Meloni a #Spenza e #Draghi per 'la folle scelta' di rinviare l'apertura degli impianti di… - Marina48118673 : RT @Libero_official: Il durissimo attacco della #Meloni a #Spenza e #Draghi per 'la folle scelta' di rinviare l'apertura degli impianti di… -