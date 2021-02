Sci, impianti aperti in Val d'Ossola contro lo stop. Ira dei governatori contro il governo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo i ristoratori liguri tocca agli operatori dello sci: il governo chiude? E loro aprono lo stesso. Accade a Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (provincia di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo i ristoratori liguri tocca agli operatori dello sci: ilchiude? E loro aprono lo stesso. Accade a Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (provincia di...

AMorelliMilano : Impedire l'apertura degli impianti di sci a poche ore dalla partenza è un'infamata. Punto. - ricpuglisi : Ma @robersperanza poteva fare anche di meglio. Tipo emanare l'ordinanza alle 7 del mattino, appena prima dell'aper… - marcodimaio : Sì, riaprire gli impianti da #sci non è la priorità; ma se per 4 volte a gestori e operatori viene detto di prepara… - AriannaEnea : RT @Gianmar26145917: L'Italia è quel Paese dove i porti sono spalancati ed entra la qualunque mentre si chiudono gli impianti da sci, bar e… - fabio_sona : @Corriere Lo sci non è vietato, l'ordinanza riguarda l'apertura impianti, per cui fanno benissimo -