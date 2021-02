Roma, botte da orbi nel negozio di elettronica: direttore e vigilanza sorprendono il ladro, interviene la Polizia Locale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri pomeriggio agenti del Gruppo XII Monteverde della Polizia Locale hanno fermato un cittadino di nazionalità indiana di 31 anni che, in un negozio di viale Trastevere, aveva appena rubato alcuni prodotti di elettronica. Grazie al tempestivo intervento della pattuglia l’uomo, intento ad aggredire il direttore dell’esercizio ed il personale di sorveglianza per potersi dare alla fuga, è stato bloccato. Al termine degli accertamenti sull’identità e la regolarità sul territorio nazionale, il trentunenne è stato denunciato per furto, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri pomeriggio agenti del Gruppo XII Monteverde dellahanno fermato un cittadino di nazionalità indiana di 31 anni che, in undi viale Trastevere, aveva appena rubato alcuni prodotti di. Grazie al tempestivo intervento della pattuglia l’uomo, intento ad aggredire ildell’esercizio ed il personale di sorveglianza per potersi dare alla fuga, è stato bloccato. Al termine degli accertamenti sull’identità e la regolarità sul territorio nazionale, il trentunenne è stato denunciato per furto, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. su Il Corriere della Città.

