Preoccupa la variante inglese del Covid | in Campania un caso ogni quattro

LemmeVincenzo : @fanpage Prima il responsabile era solo di #Conte. Oggi la variante preoccupa l'Europa ???? - AnsaPuglia : Covid: in Puglia preoccupa la variante inglese. Oggi 22 morti e 345 positivi, l'11,6% dei test #ANSA - beneventoapp : MASTELLA: “PREOCCUPA VARANTE INGLESE. OCCRRE AUMENTARE INTENSITA’ VACCINI”: In Campania la variante inglese si atte… - italiaserait : Covid, i numeri vanno assottigliandosi, ora preoccupa l’avanzata della variante inglese, da circoscrivere al più pr… - BluDiChina : @FartFromAmerika Secondo JP Morgan 'la pandemia potrebbe finire entro fine aprile' e 'la variante inglese non li pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupa variante

Agenzia ANSA

... Tigem e Cotugno, prende in esame la diffusione territoriale del contagio attraverso il campionamento dei casi positivi, e ha già verificato che la percentuale di incidenza della cosiddetta '...Gli esperti caldeggiano provvedimenti più stringenti per arginare con forza la diffusione del Covid, in particolare del ceppo britannicolainglese di Covid in Italia. E l'Istituto superiore di sanità caldeggia provvedimenti severi di contenimento dell'epidemia al fine di arginare l'ulteriore diffusione del contagio. ...Il ministro per il Turismo, dopo un vertice con gli operatori della montagna, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, quello del Piemonte Alberto Cirio e il ministro per gli Affari Regionali Ge ...Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia critica Roberto Speranza per la chiusura degli impianti sciistici a 12 ore dalla ripartenza ufficiale.