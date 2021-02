Parma Udinese (probabili formazioni e Tv)

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 febbraio 2021) Due squadre che devono necessariamente ripartire, questo è. Si tratta della quarta gara del girone di ritorno della Serie A 20/21. Si gioca al Tardini in data 21 febbraio alle ore 12,30. Come arrivano le squadre? La situazione in casaè gravissima.Nell’ultimo turno è arrivata l’ennesima sconfitta stagionale, 2-1 fuori casa contro l’Hellas Verona. Peggior attacco della Serie A e seconda peggior difesa del campionato per i ducali, alle prese con una crisi di gioco e risultati preoccupante. Una situazione creatasi quest’estate con il cambi di rotta della società, decisa ad investire tanti (forse troppi) soldi su giovani dalle belle speranza, ben 80 milioni di euro. Una scelta azzardata che non sta pagando, specie in una stagione dove era necessario partire dalle certezze. L’è reduce ...