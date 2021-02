Nek sostituisce Francesca Fialdini, positiva al Covid, e batte la D’Urso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesca Fialdini, la conduttrice di “Da noi…a ruota libera”, positiva al Covid, è stata sostituita alla conduzione da Nek Una settimana fa la conduttrice di “Da noi…a ruota libera” comunicava alla sua community di essere positiva al Covid, garantendo che il consueto appuntamento della domenica pomeriggio dopo la Domenica In di Mara Venier, ci sarebbe stato con lei presente Leggi anche: La conduttrice Francesca Fialdini è positiva al Covid Ieri, giorno della messa in onda, la trasmissione è stata realizzata ma con una novità che è parecchio piaciuta agli spettatori della domenica pomeriggio di Rai Uno. È stata la stessa Francesca Fialdini che su Instagram ha dato l’importante ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021), la conduttrice di “Da noi…a ruota libera”,al, è stata sostituita alla conduzione da Nek Una settimana fa la conduttrice di “Da noi…a ruota libera” comunicava alla sua community di essereal, garantendo che il consueto appuntamento della domenica pomeriggio dopo la Domenica In di Mara Venier, ci sarebbe stato con lei presente Leggi anche: La conduttricealIeri, giorno della messa in onda, la trasmissione è stata realizzata ma con una novità che è parecchio piaciuta agli spettatori della domenica pomeriggio di Rai Uno. È stata la stessache su Instagram ha dato l’importante ...

