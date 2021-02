Napoli, Gattuso torna dal barbiere: “Non è vero che parla troppo, era solo una battuta” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non si può nemmeno più scherzare, io scherzavo. Carmine non parla mai, sono stato io che ho fatto una battuta in televisione”. Dopo la battuta in televisione, alcuni avevano preso sul serio la frase di Gennaro Gattuso che aveva spiegato il suo nuovo look con baffi e pizzetto per la partita tra Napoli e Juventus, vale a dire “Non avevo voglia di parlare col barbiere che parla troppo”. Proprio il suo barbiere, Carmine Aliperta, ha pubblicato una Stories in cui ospita il tecnico partenopeo e spegne sul nascere il caso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non si può nemmeno più scherzare, io scherzavo. Carmine nonmai, sono stato io che ho fatto unain televisione”. Dopo lain televisione, alcuni avevano preso sul serio la frase di Gennaroche aveva spiegato il suo nuovo look con baffi e pizzetto per la partita trae Juventus, vale a dire “Non avevo voglia dire colche”. Proprio il suo, Carmine Aliperta, ha pubblicato una Stories in cui ospita il tecnico partenopeo e spegne sul nascere il caso. SportFace.

