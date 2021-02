Mercato - A gennaio noleggio ancora in calo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Parte in negativo, nel 2021, ildela lungo termine: con 19.828 immatricolazioni (-3.283 targhe),chiude a -14,21%, in linea con l'andamento generale del comparto automotive (-13,95%). I peggiori risultati riguardano gli operatori Captive, quelli controllati dalle Case: -21,2% e un totale di 7.958 vetture (2.141 in meno), mentre i Top (i generalisti di emanazione finanziaria) hanno registrato undel 7,77%, per 11.437 nuove targhe (964 in meno). Giù del 18,48%, con 2.519 immatricolazioni (571 in meno), anche i veicoli commerciali leggeri, con le captive, al contrario di quanto avviene per le auto, a perdere meno rispetto alle Top (-13,5% con 1.006 immatricolazioni contro il -21,64% con 1.398 targhe). Secondo le stime di Dataforce, però, saranno proprio i Vcl i più veloci a recuperare i ...