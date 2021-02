Maurizio Costanzo sbotta su Gemma Galgani: “Cerchi uomini della sua età” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Maurizio Costanzo dice la sua su Gemma Galgani Senza ombra di dubbio Gemma Galgani è il personaggio più amato e più popolare del dating show di Maria De Filippi. La dama del Trono Over di uomini e Donne, infatti, all’intero del programma da quasi tredici anni, quindi una vera e propria veterana. Nonostante i suoi 71 anni da poco compiuti, la piemontese mostra un spirito giovanile. Nonostante le varie batoste prese in questo lungo arco di tempo, l’acerrima nemica di Tina Cipollari è sempre alla ricerca del vero amore. Però nello stesso tempo è anche molto criticata per le sue scelte amorose, in particolare dalla collega di Gianni Sperti. Recentemente, attraverso la sua rubrica sul magazine Nuovo, Maurizio Costanzo ha risposto a chi ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 febbraio 2021)dice la sua suSenza ombra di dubbioè il personaggio più amato e più popolare del dating show di Maria De Filippi. La dama del Trono Over die Donne, infatti, all’intero del programma da quasi tredici anni, quindi una vera e propria veterana. Nonostante i suoi 71 anni da poco compiuti, la piemontese mostra un spirito giovanile. Nonostante le varie batoste prese in questo lungo arco di tempo, l’acerrima nemica di Tina Cipollari è sempre alla ricerca del vero amore. Però nello stesso tempo è anche molto criticata per le sue scelte amorose, in particolare dalla collega di Gianni Sperti. Recentemente, attraverso la sua rubrica sul magazine Nuovo,ha risposto a chi ...

