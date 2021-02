Liverpool in crisi, Klopp: “Sconfitte dettate da errori individuali” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che succede al Liverpool? I Reds sono reduci da tre Sconfitte di fila che hanno aperto una vera e propria crisi. Dal primo posto di due mesi fa, la formazione campione d'Inghilterra in carica è passata a un quarto posto difeso con le unghie dal ritorno ad alti livelli del Chelsea. Uno scenario inimmaginabile.caption id="attachment 1091049" align="alignnone" width="1024" Liverpool Alisson Klopp (getty images)/captionBILANCIOTocca al tecnico Jurgen Klopp fare un bilancio del momento della sua squadra in conferenza stampa: "Ci sono molte voci in giro, ma io sto bene. Ci siamo parlati e abbiamo analizzato gli ultimi risultati. Dobbiamo continuare a portare avanti la nostra filosofia, anche in Champions League. Col Leicester per esempio abbiamo perso a causa di alcuni ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Che succede al? I Reds sono reduci da tredi fila che hanno aperto una vera e propria. Dal primo posto di due mesi fa, la formazione campione d'Inghilterra in carica è passata a un quarto posto difeso con le unghie dal ritorno ad alti livelli del Chelsea. Uno scenario inimmaginabile.caption id="attachment 1091049" align="alignnone" width="1024"Alisson(getty images)/captionBILANCIOTocca al tecnico Jurgenfare un bilancio del momento della sua squadra in conferenza stampa: "Ci sono molte voci in giro, ma io sto bene. Ci siamo parlati e abbiamo analizzato gli ultimi risultati. Dobbiamo continuare a portare avanti la nostra filosofia, anche in Champions League. Col Leicester per esempio abbiamo perso a causa di alcuni ...

