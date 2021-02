“La variante inglese del Covid è la più letale”: il documento al vaglio del Cts (Di lunedì 15 febbraio 2021) La variante inglese del virus ha una letalità tra il 20% e il 30%: lo afferma uno studio di una task force internazionale finito al tavolo del Comitato tecnico scientifico. ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty ImagesSecondo uno studio condotto sulle mutazioni del Covid richiesto da Joe Biden, Angela Merkel, Boris Johnson ed Emmanuel Macron, la variante inglese è quella che uccide di più. I risultati della ricerca hanno infatti dimostrato una letalità che oscilla tra il 20% e il 30%. Lo studio della task force internazionale ha analizzato anche la variante brasiliana e sudafricana del virus: la prima può sfuggire all’immunità del vaccino favorendo una possibile reinfezione, mentre la seconda risulta meno efficace sul siero di AstraZeneca. Il documento è arrivato oggi sul ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladel virus ha una letalità tra il 20% e il 30%: lo afferma uno studio di una task force internazionale finito al tavolo del Comitato tecnico scientifico. ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty ImagesSecondo uno studio condotto sulle mutazioni delrichiesto da Joe Biden, Angela Merkel, Boris Johnson ed Emmanuel Macron, laè quella che uccide di più. I risultati della ricerca hanno infatti dimostrato una letalità che oscilla tra il 20% e il 30%. Lo studio della task force internazionale ha analizzato anche labrasiliana e sudafricana del virus: la prima può sfuggire all’immunità del vaccino favorendo una possibile reinfezione, mentre la seconda risulta meno efficace sul siero di AstraZeneca. Ilè arrivato oggi sul ...

