"Io apro lo stesso...". Ma la rivolta di Tito finisce male (Di lunedì 15 febbraio 2021) Martina Piumatti Messi i sigilli al ristorante per aver servito ai tavoli nonostante il divieto. Il Titolare: "Ci hanno detto che si chiudeva la notte prima. Io avevo già comprato tutto" San Valentino amaro per Mohamed El Hawi. Per tutti: Momo. Di origini egiziane, ma con accento fiorentinissimo, Momo è il Titolare (con altri due locali) della pizzeria ristorante Tito I peccati di gola di via Baracca 149 a Firenze. Che domenica 14 febbraio, come riporta La Nazione, dopo il passaggio in zona arancione della Toscana con l’ordinanza del ministro Speranza firmata in zona cesarini, si è visto apporre i sigilli al locale. Sì, perché Momo non ci sta e decide che lui a San Valentino, il servizio ai tavoli, lo fa ugualmente. E i perché, dice Momo, sono “mille”. “Perché avevo comprato un sacco di roba, perché ho un sacco di gente ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Martina Piumatti Messi i sigilli al ristorante per aver servito ai tavoli nonostante il divieto. Illare: "Ci hanno detto che si chiudeva la notte prima. Io avevo già comprato tutto" San Valentino amaro per Mohamed El Hawi. Per tutti: Momo. Di origini egiziane, ma con accento fiorentinissimo, Momo è illare (con altri due locali) della pizzeria ristoranteI peccati di gola di via Baracca 149 a Firenze. Che domenica 14 febbraio, come riporta La Nazione, dopo il passaggio in zona arancione della Toscana con l’ordinanza del ministro Speranza firmata in zona cesarini, si è visto apporre i sigilli al locale. Sì, perché Momo non ci sta e decide che lui a San Valentino, il servizio ai tavoli, lo fa ugualmente. E i perché, dice Momo, sono “mille”. “Perché avevo comprato un sacco di roba, perché ho un sacco di gente ...

CatsukiB : @Ashxiara @MolestedK @diocianobattero ti apro lo stesso. - peskaemme : ho smesso di guardare ig per non vedere fiori, dediche, regali, bacini e cazzi e mazzi apro twitter ed è esattament… - algepoli : @OsservaMy Io è da sempre che sono profondamente innamorato di me stesso. Pensa che dopo anni mi porto ancora la co… - EmilioImasso : @sburrotre Io lo so già e lo apro lo stesso,sono proprio coglione - valelovatic23 : ma se tipo se apro altri account YouTube ma sempre sullo stesso computer valgono come più visualizzazioni ? ??#gerçekask -