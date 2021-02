Governo Draghi | i nodi per il premier Incontro Salvini - Zingaretti

lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - geokawa : RT @AndreON57802640: Governo, Draghi a lavoro a Palazzo Chigi, si delinea lo staff - Politica - ANSA - Se Draghi vuole lavorare bene ed ot… - carseri : RT @mattino5: 'Ci sono tante premesse, ma quello di ieri è un primo passo sbagliato' @Capezzone a #Mattino5 sul nuovo governo di #Draghi h… -

''La Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia ha approvato all'unanimità la mia proposta di votare no alla fiducia al. Sono troppi i Ministri in continuità con il precedentee ...non interrompe la sua consegna del silenzio, anche se nel merito delle scelte in ambienti disi fa notare che alla base di decisioni assai delicate, come quella di un eventuale ...Roma, 15 febbraio 2021 - Mentre Mario Draghi prepara il discorso sulla fiducia di mercoledì - qui la guida con tutti i passaggi e i protagonisti - sul nuovo governo a larghissima maggioranza impervers ...Questa è la morte della democrazia. Roma, 15 feb – Giorgia Meloni dà il via all’opposizione al governo targato Mario Draghi. “E’ la morte della democrazia”, tuona il leader di Fratelli d’Italia. Melon ...