“Ecco le riforme a costo zero che il governo Draghi deve approvare per proteggere i soldi del Recovery dalla criminalità organizzata”

Tre proposte di legge a costo zero. Tre grosse riforme che non pesano per un centesimo sulle casse dello Stato, ma che sono fondamentali per rendere più trasparenti le decisioni pubbliche. Soprattutto adesso che occorrerà decidere come spendere 209 miliardi di euro. "I fondi del Recovery fanno gola alla criminalità organizzata: solo con la trasparenza e il monitoraggio dal basso è possibile effettuare un controllo preciso e sistematico", dice Federico Anghelé, direttore di The Good Lobby. L'organizzazione no profit, che ha raccolto l'eredità di Riparte il futuro, ha inviato tre proposte di legge al nuovo premier, Mario Draghi, impegnato in queste ore a comporre la sua squadra di governo.

Ecco, appunto: quanto potrà reggere il governo del presidente? Ci accompagnerà sei mesi, un anno o ... non c'è più tempo per portare a termine Riforme con la maiuscola, al massimo riformette che ...

Un piano che presentava delle peculiarità legate a vicende politiche strettamente italiane maturato alla luce di riforme promesse e mai realizzate e comunque frutto di un quadro instabile che, ...

Un segnale di attenzione ai sindacati e alle parti sociali. È quello che ha voluto dare subito, poche ore dopo il giuramento, il neo ministro del Lavoro, Andrea Orlando: ieri ...

Lavoro, scuola, donne: il Governo è già al lavoro

Primo incontro tra il ministro del Lavoro e i sindacati per affrontare l a fine dei licenziamenti con la riforma degli ammortizzatori - Il ministro dell'Istruzione vuol riportare appena possibile tutt ...

