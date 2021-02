Dott De Nicola | “Ospina e Lozano avranno tempi di recupero diversi Tornerei di corsa a Napoli”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Alfonso De, ex direttore sanitario SSC, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo per fare il punto sugli infortuni che hanno colpito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

titty_napoli : RT @tuttonapoli: Dott. De Nicola: 'Se ADL mi chiama torno di corsa! Ospina-Lozano? Ecco i tempi di recupero' - tuttonapoli : Dott. De Nicola: 'Se ADL mi chiama torno di corsa! Ospina-Lozano? Ecco i tempi di recupero' - Teo1751 : @sscnapoli @HirvingLozano70 @D_Ospina1 Ripeto ancora una volta...dott. De Nicola..RITORNAAAAAAAA. - ColombiAngelo : @NicolaPorro Dott. Nicola io mi sono rotto i coglioni basta basta basta non se ne può più . I neo ministri percepis… - Antvalle68 : @TolliVincenzo Quando c’era il dott. De Nicola, tutto questo non accadeva... Covid-19 a parte. -

Ultime Notizie dalla rete : Dott Nicola

Tutto Napoli

Tommaso Filippini e la.ssa Marcella Malavolti, tecnico della Sezione. Nella iniziativa sono ...Orsini, statistico del Dipartimento di Salute Globale dell'Istituto Karolinska di Stoccolma, i ...L'ex responsabile dello staff medico della SSC Napoli , il dottor Alfonso De, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli . ...A Radio Punto Nuovo nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto Alfonso De Nicola, ex direttore sanitario SSC Napoli.A 50 anni se ne è andato a causa della Sla l'ex calciatore Leonardo Volturno che ha legato la sua vita al Potenza, di cui è stato una bandiera. Ennesima giovane vittima del “morbo del pallone” ...