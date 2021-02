DAYDREAMER le ali del sogno, anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) DAYDREAMER – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio 2021: Dopo la presentazione del libro, Sanem rientra alla tenuta. In serata Muzaffer e Ceycey comunicano a Sanem di aver fatto un importante acquisto con i soldi di Sanem: hanno comprato i diritti del marchio Fikri Harika. Alla tenuta viene convocata Deren, che con stupore apprende che i nuovi proprietari dell’agenzia sono Ceycey, Muzaffer e Sanem. Aziz spiega a Remide le ragioni della vendita dell’agenzia e insieme si dirigono verso la tenuta per vedere cosa succede. Lì scoprono che Sanem è diventata la proprietaria (quasi inconsapevole) della Fikri Harika. DAYDREAMER: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Can si ritrova suo malgrado presso la tenuta di ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 15 febbraio 2021)– le ali dele trame puntate settimanali da lunedì 15 a venerdì 19: Dopo la presentazione del libro, Sanem rientra alla tenuta. In serata Muzaffer e Ceycey comunicano a Sanem di aver fatto un importante acquisto con i soldi di Sanem: hanno comprato i diritti del marchio Fikri Harika. Alla tenuta viene convocata Deren, che con stupore apprende che i nuovi proprietari dell’agenzia sono Ceycey, Muzaffer e Sanem. Aziz spiega a Remide le ragioni della vendita dell’agenzia e insieme si dirigono verso la tenuta per vedere cosa succede. Lì scoprono che Sanem è diventata la proprietaria (quasi inconsapevole) della Fikri Harika.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Can si ritrova suo malgrado presso la tenuta di ...

