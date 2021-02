Covid-19, impennata di casi: scuole chiuse nel Pavese (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un impennata di contagi da Covid in breve tempo, quaranta in quattro giorni, senza apparenti collegamenti, con il sospetto che a causarli sia una variante: per questo il sindaco di Mede, nel Pavese, in accordo con l'Ats ha deciso la chiusura delle scuole fino al 24 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Undi contagi dain breve tempo, quaranta in quattro giorni, senza apparenti collegamenti, con il sospetto che a causarli sia una variante: per questo il sindaco di Mede, nel, in accordo con l'Ats ha deciso la chiusura dellefino al 24 febbraio. L'articolo .

