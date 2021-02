Australian Open oggi: orari 16 febbraio, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di martedì 16 febbraio 2021) Siamo giunti alla fase più intensa e significativa degli Australian Open 2021: iniziano i quarti di finale. oggi, 16 febbraio, andranno in scena quattro partite, due del tabellone maschile e due di quello femminile. Ad aprire il quadro la sfida tra la nipponica Naomi Osaka e Hsieh Su-wei, la tennista taiwanese è sin qui una delle più grandi sorprese dello Slam Australiano. A seguire il match sulla Lod Laver Arena tra Grigor Dimitrov, che nel turno successivo ha eliminato il finalista dello scorso anno Dominic Thiem, e il russo Aslan Karatsev giunto dalle qualificazioni. La seconda sfida sul campo centrale vedrà contrapposte due delle grandi favorite la rumena Simona Halep e la statunitense Serena Williams. A chiudere il programma il big match tra Nocak Djokovic e il tedesco Alexander ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Siamo giunti alla fase più intensa e significativa degli2021: iniziano i quarti di finale., 16, andranno in scena quattro partite, due del tabellone maschile e due di quello femminile. Ad aprire il quadro la sfida tra la nipponica Naomi Osaka e Hsieh Su-wei, la tennista taiwanese è sin qui una delle più grandi sorprese dello Slamo. A seguire il match sulla Lod Laver Arena tra Grigor Dimitrov, che nel turno successivo ha eliminato il finalista dello scorso anno Dominic Thiem, e il russo Aslan Karatsev giunto dalle qualificazioni. La seconda sfida sul campo centrale vedrà contrapposte due delle grandi favorite la rumena Simona Halep e la statunitense Serena Williams. A chiudere ilil big match tra Nocak Djokovic e il tedesco Alexander ...

