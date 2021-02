Atalanta corsara a Cagliari | la risolve Luis

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Successo di misura con ilper gli uomini di Gasperini alla Sardegna Arena, una vittoria che regala tre punti fondamentali all’per il prosieguo dei sogni europei dei neroazzurri. Il bottino pieno arriva grazie a un lampo al novantesimo minuto di Muriel, il quale, subentrando a gara in corso, si conferma letale e glaciale. Un gol che arriva dopo una gara molto complicata per gli orobici che hanno parecchio faticato a trovare le solite trame fluide di gioco. Tutto ciò per merito dei sardi che, con l’acqua alla gola, a livello difensivo non si è fatto trovare impreparato alla gara dimostrandosi compatto e quadrato. L’ingresso del colombiano ha sparigliato le carte con il numero 9 che prima ha permesso alla Dea di andare vicina alla rete con la traversa di Zapata e poi si è messo in proprio mettendo in saccoccia il merito di questi tre ...

L', fino allora poco brillante, si accende nel finale: la traversa dice no a Zapata (83'), al 90' Muriel raccoglie palla al limite, si beve due avversari e timbra di destro. Colpo di scena ...... il dottor Marco Bruzzone, in collegamento dall'area medica della squadra di calcio dell'. Due ore di tavola rotonda, per promuovere il valore educativo dello sport come mezzo di crescita e ...Lo stadio Sardegna Arena sembrava destinato a essere teatro di uno zero a zero che, a conti fatti, sarebbe andato stretto all’Atalanta. Partita ostica, con i sardi aggressivi ma resi incapaci di offen ...Atalanta opaca ma vincente: basta un’accelerata nel finale per espugnare la Sardegna Arena (0-1). La squadra di Gasperini sale a quota 40 e resta in piena zona Champions. Esce invece dal campo con tan ...