Asia Argento dice che Libero fa «giornalismo barzotto» e attacca Senaldi col tacco (Di lunedì 15 febbraio 2021) Indipendentemente da come la si pensi, lo spazio lasciato da Massimo Giletti a Non è l'Arena a questo scontro particolarmente acceso tra Asia Argento e Pietro Senaldi non rappresenta una bella pagina di televisione. Asia Argento contro Senaldi è stato il leit-motiv di tutta la sezione della puntata del programma di La7 che parlava dello stupro (prendendo le mosse dal caso Genovese) e che vedeva come testimone anche Asia Argento (che, in Italia, è stata colei che ha inaugurato il movimento del #MeToo dopo le denunce a Weinstein). LEGGI ANCHE > Caso Weinstein, Asia Argento e il dito medio a Claudia Gerini Asia Argento contro Senaldi, lo scontro da Giletti Il direttore ...

