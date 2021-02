Albinoleffe: debutta Pierino, il primo tifoso robot (Di lunedì 15 febbraio 2021) La presenza del tifo negli stadi è un lontano ricordo per i club e i tifosi italiani, ma l’Albinoleffe ha ‘rimediato’ affidandosi alla tecnologia per sopperire agli spalti vuoti. Durante Albinoleffe-Juventus Under 23, ha fatto il suo esordio il tifoso-robot Pierino: a lui è toccato il compito di sventolare la bandiera seriana. Il nome Pierino gli è stato dato per ricordare Pierino Bugatti, storico sostenitore e sbandieratore dell’Albinoleffe, scomparso alcuni anni fa. Come sostiene il comunicato del club lombardo, l’obiettivo resta quello di sostituire in maniera del tutto simbolica il calore che solo la gente è in grado di offrire: “Frutto della sinergia tra F.M. Automazione – sponsor istituzionale bluceleste – e la società Indeva di Brembilla (BG), ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) La presenza del tifo negli stadi è un lontano ricordo per i club e i tifosi italiani, ma l’ha ‘rimediato’ affidandosi alla tecnologia per sopperire agli spalti vuoti. Durante-Juventus Under 23, ha fatto il suo esordio il: a lui è toccato il compito di sventolare la bandiera seriana. Il nomegli è stato dato per ricordareBugatti, storico sostenitore e sbandieratore dell’, scomparso alcuni anni fa. Come sostiene il comunicato del club lombardo, l’obiettivo resta quello di sostituire in maniera del tutto simbolica il calore che solo la gente è in grado di offrire: “Frutto della sinergia tra F.M. Automazione – sponsor istituzionale bluceleste – e la società Indeva di Brembilla (BG), ...

