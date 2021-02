52 posti da amare nel 2021 secondo il New York Times (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’erano una volta i “52 posti da visitare” nell’anno appena iniziato. Si tratta della lista dei sogni redatta annualmente dal New York Times che, ai tempi del Covid e delle restrizioni agli spostamenti, viene ribattezzata “52 posti da amare nel 2021?. Insomma, cambia il nome ma non la sostanza: anche quest’anno la testata americana ha chiesto ai suoi lettori di consigliare luoghi che, prima della pandemia, li hanno ispirati e affascinati. Ben duemila segnalazioni per “ricordarci che il mondo ci aspetta ancora”, scrive Nyt. Piccola nota: nessuno spazio per le bellezze italiane. Ma scopriamo insieme la lista (con un gran finale, a sorpresa). 1. Galles del Sud Luogo consigliato da Owen, avvocato californiano che ha visitato le bellezze del Sud del Galles sette o otto volte negli ultimi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’erano una volta i “52da visitare” nell’anno appena iniziato. Si tratta della lista dei sogni redatta annualmente dal Newche, ai tempi del Covid e delle restrizioni agli spostamenti, viene ribattezzata “52danel?. Insomma, cambia il nome ma non la sostanza: anche quest’anno la testata americana ha chiesto ai suoi lettori di consigliare luoghi che, prima della pandemia, li hanno ispirati e affascinati. Ben duemila segnalazioni per “ricordarci che il mondo ci aspetta ancora”, scrive Nyt. Piccola nota: nessuno spazio per le bellezze italiane. Ma scopriamo insieme la lista (con un gran finale, a sorpresa). 1. Galles del Sud Luogo consigliato da Owen, avvocato californiano che ha visitato le bellezze del Sud del Galles sette o otto volte negli ultimi ...

FedericaIv : @lucefranca23 @bruna76x Nn accuse ma constatazioni di comportamenti posti in essere da Claudio nei confronti di Cor… - LauraBettinell2 : RT @don_gnocchi: «L'unico modo per dare valore alla vita è quello di spenderla per amare». È questo il significato profondo del servizio ci… - don_gnocchi : «L'unico modo per dare valore alla vita è quello di spenderla per amare». È questo il significato profondo del serv… - CorrettoMario : @lauraboldrini @Deputatipd Iniziamo dalle scuole di ogni ordine e grado compreso le università e sui posti di lavo… -