Ucciso dal Covid a 63 anni: tre settimane fa aveva sconfitto il cancro (Di domenica 14 febbraio 2021) Eugene Courtney, 63enne tassista inglese, è stato stroncato dal Covid-19 proprio quando pensava di aver vinto la battaglia più dura della sua vita. Eugene Courtney, 63enne tassista inglese di Morecambe, ma nativo di Belfast (in Irlanda del Nord), aveva vissuto fino a pochi mesi fa una vita intensa piena di soddisfazioni, con ben 9 figli, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

