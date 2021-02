Trump assolto dal secondo impeachment, sette repubblicani votano contro di lui (Di domenica 14 febbraio 2021) E' uscito indenne anche dal secondo processo concluso ieri al Senato. L'accusa era di aver ispirato l'assalto al Congresso del 6 gennaio. 'E' finita la caccia alle streghe', ha esultato l'ex ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 febbraio 2021) E' uscito indenne anche dalprocesso concluso ieri al Senato. L'accusa era di aver ispirato l'assalto al Congresso del 6 gennaio. 'E' finita la caccia alle streghe', ha esultato l'ex ...

Agenzia_Ansa : #Impeachment: #Trump assolto, non bastano i 7 sì repubblicani. Il voto finale è stato 57 a 43. Decisiva l'indicazio… - MediasetTgcom24 : Usa, Donald Trump assolto nel secondo processo di impeachment #donaldtrump - repubblica : ?? Usa, impeachment Trump: l'ex presidente assolto in Senato - tigrelt : RT @claudio_2022: Impeachment: Trump assolto, non bastano i 7 sì repubblicani. Finita la caccia alle streghe. - sidewayseye : RT @MPSkino: Impeachment: Trump assolto I senatori repubblicani si sono ancora macchiati d'infamia, ora complici di un fallito colpo di st… -