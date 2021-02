Tre Regioni passano in arancione, da oggi divieto di spostamento (Di domenica 14 febbraio 2021) Cambio di colore per alcune Regioni. Lo ha deciso il Ministro Speranza seguendo l’andamento dell’indice Rt che in queste Regioni è superiore a 1 (rischio medio). Da oggi Toscana, Liguria, Abruzzo e Provincia autonoma di Trento passano in zona arancione mentre in Trentino il provvedimento scatterà domani, così come la Sicilia che torna gialla sempre da domani. Inoltre è stato firmato un ulteriore provvedimento che prevede lo stop agli spostamenti fra le Regioni anche se si trovano in zona gialla. divieto di spostamento Il Consiglio dei Ministri ha approvato un testo che prevede il divieto di spostamento dal 16 al 25 febbraio su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei seguenti motivi: lavoro, salute, ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Cambio di colore per alcune. Lo ha deciso il Ministro Speranza seguendo l’andamento dell’indice Rt che in questeè superiore a 1 (rischio medio). DaToscana, Liguria, Abruzzo e Provincia autonoma di Trentoin zonamentre in Trentino il provvedimento scatterà domani, così come la Sicilia che torna gialla sempre da domani. Inoltre è stato firmato un ulteriore provvedimento che prevede lo stop agli spostamenti fra leanche se si trovano in zona gialla.diIl Consiglio dei Ministri ha approvato un testo che prevede ildidal 16 al 25 febbraio su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei seguenti motivi: lavoro, salute, ...

