Siena | bimba muore per un malore in casa | aveva solo 10 anni

(Di domenica 14 febbraio 2021) . Quando è arrivata in ospedale,già perso la sua giovanissima vita. A nulla sono purtroppo valsi tutti i tentativi messi in atto per cercare di salvarla. L’arresto cardio-circolatorio dellaha reso necessario trasportarla d’urgenza all’ospedale della città, Santa Maria delle Scotte. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Durante la notte tra il 13 e il 14 febbraio una bambina di 10 anni in arresto cardio-circolatorio è stata portata i…

È morta una bambina di 10 anni arrivata esanime al pronto soccorso di Siena. La piccola in arresto cardio-circolatorio è stata portata in emergenza, con ambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Scotte. Durante la notte tra il 13 e il 14 febbraio una bambina di 10 anni in arresto cardio-circolatorio è stata portata in emergenza, con ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell'Azienda ospedaliera universitaria Senese.