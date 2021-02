Serie D, ecco i risultati della 20a giornata (Di domenica 14 febbraio 2021) In Serie D sono terminati gli scontri del pomeriggio della 20a giornata di campionato, con tante sorprese e molti gol. Sorpresa nel Girone A, con l’Imperia che batte il Bra, mentre nel Girone B la Casatese accorcia in classifica sul Seregno, bloccato sul campo del Franciacorta. Nel Girone H il Casarano ottiene la seconda vittoria consecutive e si aggiudica il primato solitario con due partite in meno. ecco elencati tutti gli incontri con i rispettivi risultati. Serie D, i risultati della 20a GIRONE A Arconatese-Legnano 2-0Bra-Imperia 1-3Castellanzese-Vado 4-0Chieri-P.D.H.A.E. 1-1Citta di Varese-Sestri Levante 1-0Gozzano-Casale 1-1HSL Derthona-Caronnese 1-2Lavagnese-Sanremese 0-1 GIRONE B Brusaporto-Villa Alme 2-2Ciserano Bergamo-Breno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) InD sono terminati gli scontri del pomeriggio20adi campionato, con tante sorprese e molti gol. Sorpresa nel Girone A, con l’Imperia che batte il Bra, mentre nel Girone B la Casatese accorcia in classifica sul Seregno, bloccato sul campo del Franciacorta. Nel Girone H il Casarano ottiene la seconda vittoria consecutive e si aggiudica il primato solitario con due partite in meno.elencati tutti gli incontri con i rispettiviD, i20a GIRONE A Arconatese-Legnano 2-0Bra-Imperia 1-3Castellanzese-Vado 4-0Chieri-P.D.H.A.E. 1-1Citta di Varese-Sestri Levante 1-0Gozzano-Casale 1-1HSL Derthona-Caronnese 1-2Lavagnese-Sanremese 0-1 GIRONE B Brusaporto-Villa Alme 2-2Ciserano Bergamo-Breno ...

