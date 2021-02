Sampdoria, caccia al gol per Quagliarella: attesa la prima rete del 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Fabio Quagliarella cercherà la prima rete del 2021 contro la Fiorentina: il capitano della Sampdoria è ancora a secco Gennaio è passato e febbraio è arrivato a metà, ma la prima rete di Fabio Quagliarella nel 2021 non è ancora arrivata. Un tabù da sfatare per aiutare la Sampdoria a tenere in movimento la classifica, che si fa sempre più corta dati i risultati delle avversarie, e continuare a scalare il personale record di marcature. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Quagliarella dovrebbe partire dal primo minuto assieme a Keita Balde, tra i convocati per l’attacco figurano anche Manolo Gabbiadini, aggregato ma non ancora in condizione, ed Ernesto Torregrossa che ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Fabiocercherà ladelcontro la Fiorentina: il capitano dellaè ancora a secco Gennaio è passato e febbraio è arrivato a metà, ma ladi Fabionelnon è ancora arrivata. Un tabù da sfatare per aiutare laa tenere in movimento la classifica, che si fa sempre più corta dati i risultati delle avversarie, e continuare a scalare il personale record di marcature. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24dovrebbe partire dal primo minuto assieme a Keita Balde, tra i convocati per l’attacco figurano anche Manolo Gabbiadini, aggregato ma non ancora in condizione, ed Ernesto Torregrossa che ha ...

