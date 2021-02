Ricciardi: 'C'è emergenza varianti, lo sci è incompatibile, serve un lockdown limitato ma totale' (Di domenica 14 febbraio 2021) Tanti non l'hanno capito e pensano che mentre le varianti stanno prendendo il sopravvento si possa tranquillamente far finta di nulla. E' "urgente cambiare subito la strategia di contrasto al ... Leggi su globalist (Di domenica 14 febbraio 2021) Tanti non l'hanno capito e pensano che mentre lestanno prendendo il sopravvento si possa tranquillamente far finta di nulla. E' "urgente cambiare subito la strategia di contrasto al ...

G_A_V_76 : RT @MT_Meli_: Ricciardi: “Chiederò a Speranza un lockdown totale”. Nei paesi che hanno gestito con successo l’emergenza, come Corea/Austr… - massimi04366044 : RT @MT_Meli_: Ricciardi: “Chiederò a Speranza un lockdown totale”. Nei paesi che hanno gestito con successo l’emergenza, come Corea/Austr… - cleghio : RT @MT_Meli_: Ricciardi: “Chiederò a Speranza un lockdown totale”. Nei paesi che hanno gestito con successo l’emergenza, come Corea/Austr… - carlossartori19 : RT @MT_Meli_: Ricciardi: “Chiederò a Speranza un lockdown totale”. Nei paesi che hanno gestito con successo l’emergenza, come Corea/Austr… - Stefano27031958 : RT @MT_Meli_: Ricciardi: “Chiederò a Speranza un lockdown totale”. Nei paesi che hanno gestito con successo l’emergenza, come Corea/Austr… -