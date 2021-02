Reagan | il super presidente

Leggi su panorama

(Di domenica 14 febbraio 2021) The Ronald è stato tra i migliori inquilini della Casa Bianca, guidando la più grande potenza planetaria negli anni della Guerra fredda. Eppure è stato sottovalutato, soprattutto a causa del suo passato da attore. Come spiega a Panorama l'autore di un nuovo libro su di lui. Doc: «Dimmi, ragazzo del futuro, chi è ildegli Stati Uniti nel 1985?». Marty: «Ronald». Doc: «Ronald? L'attore? Ah! E il vicechi è, Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady e John Wayne il ministro della Guerra!». Questa è una gustosa conversazione che compare in una scena di Ritorno al futuro (Back to the future), il film cult diretto da Robert Zemeckis nel 1985. Un dialogo che simboleggia alla perfezione l'autentico stupore, misto a una certa aria di sufficienza, che accolse l'ascesa di ...