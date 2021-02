Quanto durerà il governo Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 14 febbraio 2021) Per fare undi corto respiro, giusto il tempo di presentare in Europa la lista della spesa e poi levare il disturbo, il presidente della Repubblica non sarebbe andato a scomodare un totem come Mario. Avrebbe puntato su figure meno impegnative. Né si sarebbe complicato l’esistenza con questo strano mix di ministri tecnici e politici: volendo sbrigarsela in fretta, avrebbe compilato una lista di valenti prefetti, onesti magistrati, valorosi generali e grand commis in pensione. Sergio Mattarella ha incastratoe ha dato un contentino ai partiti perché spera di aver messo in piedi qualcosa di solido, di duraturo. Ecco, appunto:potrà reggere ildel presidente? Ci accompagnerà sei mesi, un anno o magari due, fino alla fine di questa legislatura? Primo indizio: il ...