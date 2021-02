SprintPiemonte : Torino - Ascoli Primavera: il Toro vince e convince, tris ai bianconeri - sportli26181512 : #Primavera, Torino-Ascoli 3-0: Greco, Karamoko e Cancello in gol: Due reti nella prima frazione e una nella ripresa… - ilnapolionline : PRIMAVERA 1 - Torino-Ascoli 3-0, i granata chiudono la gara in 51 minuti - - Toro_News : ??? | LE PAROLE #Cottafava al termine di #TorinoAscoli #Primavera1TIM - giaestrismo : RT @ToroGoal: Torna finalmente alla vittoria il #Torino #Primavera di #Cottafava. 3-0 contro l'Ascoli ultimo in classifica, firmato #Greco,… -

TORINO - Due reti nella prima frazione ( Greco e Karamoko) e una nella ripresa ( Cancello) e il Torino Primavera batte l' Ascoli t re a zero. Il Torino si porta a 9 punti, agganciando Fiorentina, Lazio e Cagliari; l'Ascoli resta ultimo a un punto.