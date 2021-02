Pregliasco: “Il sistema va cambiato. Chiudete le scuole” (Di domenica 14 febbraio 2021) “Il sistema va corretto subito“. Così il virologo Fabrizio Pregliasco ha invitato il governo a rivedere le misure restrittive, in una intervista a Il Messaggero. “C’è un guaio” ricorda Pregliasco “la recente indagine a campione, nel nostro Paese, ha già rilevato la presenza sui nuovi casi di un 20% di variante inglese”, poi aggiunge il professore, “siamo sul filo di lana”. “Stiamo regolando i rubinetti sulla base dei dati. E in questo modo siamo riusciti a mitigare abbastanza bene gli effetti dell’epidemia del virus originario ma con le varianti è diverso“, ribadisce Pregliasco, che ritiene possa essere utile una immediata chiusura delle scuole. Si è purtroppo registrato un aumento dei focolai tra bambini e ragazzi, “Dovessi decidere io chiuderei tutte le scuole da ora” ha ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021) “Ilva corretto subito“. Così il virologo Fabrizioha invitato il governo a rivedere le misure restrittive, in una intervista a Il Messaggero. “C’è un guaio” ricorda“la recente indagine a campione, nel nostro Paese, ha già rilevato la presenza sui nuovi casi di un 20% di variante inglese”, poi aggiunge il professore, “siamo sul filo di lana”. “Stiamo regolando i rubinetti sulla base dei dati. E in questo modo siamo riusciti a mitigare abbastanza bene gli effetti dell’epidemia del virus originario ma con le varianti è diverso“, ribadisce, che ritiene possa essere utile una immediata chiusura delle. Si è purtroppo registrato un aumento dei focolai tra bambini e ragazzi, “Dovessi decidere io chiuderei tutte leda ora” ha ...

