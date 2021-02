Prada Cup, monumentale Luna Rossa! Batte Ineos di 13? in una regata mozzafiato e sale sul 3-0! (Di domenica 14 febbraio 2021) Luna Rossa continua a volare e porta a casa anche il terzo punto, imponendosi in gara-3 e portandosi sul 3-0 nella serie contro Ineos Team UK nella Finale di Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Sul campo E del Golfo di Hauraki, il Team Prada Pirelli si è reso protagonista di una regata mozzafiato ed estremamente equilibrata in cui la partenza è stata di fatto cruciale per l’esito della contesa, alla luce di un vento medio-forte (14-18 nodi) che ha reso molto difficili i tentativi di sorpasso da parte di Britannia. James Spithill e Francesco Bruni si sono “mangiati” anche oggi Sir Ben Ainslie nel duello in pre-partenza, per poi gestire la situazione di vantaggio con grande maestria fino al traguardo, trionfando con 13? di margine nonostante ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021)Rossa continua a volare e porta a casa anche il terzo punto, imponendosi in gara-3 e portandosi sul 3-0 nella serie controTeam UK nella Finale diCup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Sul campo E del Golfo di Hauraki, il TeamPirelli si è reso protagonista di unaed estremamente equilibrata in cui la partenza è stata di fatto cruciale per l’esito della contesa, alla luce di un vento medio-forte (14-18 nodi) che ha reso molto difficili i tentativi di sorpasso da parte di Britannia. James Spithill e Francesco Bruni si sono “mangiati” anche oggi Sir Ben Ainslie nel duello in pre-partenza, per poi gestire la situazione di vantaggio con grande maestria fino al traguardo, trionfando con 13? di margine nonostante ...

