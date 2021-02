OnBuy ha stilato una classifica con alcune delle spalle più amate dei videogiochi

Leggi su tuttotek

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il noto sitoha pubblicato in questi giorni una particolarededicata alledeipiùdai giocatori In questo lungo periodo di lockdown molte persone si sono avvicinate o riavvicinate aiin cerca di un mezzo che li aiuti a distrarsi. Questo ovviamente ha portato i giocatori a legare molto con i protagonisti dei propri titoli preferiti, ma non solo. Spesso in molti giochi i personaggi secondari occupano un ruolo tanto importante quanto quello dei protagonisti e a volte finiscono con l’essere anche più apprezzati da tanti videogiocatori. Per questo motivo il noto sitoha deciso di stilare unadedicata allepiùdei ...