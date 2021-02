Napoli-Juve | pace dopo le polemiche | il bel gesto di Ronaldo e Osimhen

juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - romeoagresti : Ritmo troppo blando - eufemismo - quello proposto oggi dalla #Juve a #Napoli. Al di là di qualsiasi discorso tattic… - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - MassyAgostino : @officialmaz Il Crotone ha meritato il pari con la Juve molto più di quanto il Napoli ha meritato di vincere ieri.… - Minomar76 : Sono indeciso: @SkySport @pisto_gol @ZZiliani A) incompetenza B) cecità C) malafede D) abbiamo famiglia E) tutte e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Juve

...di secondo in ritardo per meritare il rosso ma è stato bravo ad anticipare l'attaccante del... nel contatto tra Di Lorenzo e Chiesa col napoletano che trattiene l'attaccante dellaed andava ...Juventus Tutte le notizie sulla squadra"Ho sempre difeso Rino Gattuso dagli attacchi di @ADeLaurentiis e di certa stampa. Oggi Rino si è preso una bella rivincita usando il coraggio che aveva in campo da ...L'attaccante della Juventus Alvaro Morata, ha parlato al termine della gara contro il Napoli, proiettandosi alla prossima sfida di Champions ...