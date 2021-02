Mercato Juventus | un difensore verso il rinnovo | Paratici lo blinda

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 14 febbraio 2021)– Il calcioper ladel futuro non sarà fatto solo di grandi acquisti ma anche della conferma dei big e dei talenti in rosa. E uno di questi è il centrale Radu Dragusin, classe 2002 che è ormai entrato stabilmente nel giro della prima squadra.di spessore e dal grande futuro, lacrede fortemente nelle sue potenzialità. Ieri non è partito però con la squadra di Pirlo, ma è rimasto con l’Under 23 per l’impegno di campionato. Evidenziando come sia davvero in uno stato di forma super., Dragusinil? Ha il contratto in scadenza a giugno, dunque una questione urgente da risolvere per la dirigenza. Proseguono i dialoghi tra la Juve e gli agenti ...